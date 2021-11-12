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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarın büyük gün
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Montajının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor. Tabliye montajının tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek köprüyü havadan böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:27Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 12:27