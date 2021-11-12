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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarın büyük gün

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Montajının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor. Tabliye montajının tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek köprüyü havadan böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 12:27
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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yarın büyük gün

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yarın büyük gün

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.

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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yarın büyük gün

Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek.

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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yarın büyük gün

Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.

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Hazırlıklar tamamlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yarın büyük gün

Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.