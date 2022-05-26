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TOMA'ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye'nin 4x4'ünde

Türk savunma sanayisi ürünü toplumsal olaylara müdahale aracı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerinde kullanılacak. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğinde, Türkiye-Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, ana paydaş olarak Türk polisi yanında çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri görev yapacak.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:07
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TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

Katar'a Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ve Yörük 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ihraç eden Nurol Makina, bunlara Ejder TOMA'yı ekledi.

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TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

Ejder TOMA, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 14'üncü Milipol Qatar Fuarı'ndaki Nurol Makina standında sergilendi. Şirket, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde teslimatlarını tamamlayacak ve araçlar şampiyonada görev yapacak.

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TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

Türk polisi ve jandarma tarafından kullanılan Ejder TOMA, Körfez, Güney Amerika ve Afrika bölgelerindeki ülkelerden çok sayıda sipariş aldı.

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TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

YERLİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanıp üretilen Ejder TOMA, özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu bir araç olarak geliştirildi.

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TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

Ejder TOMA, üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesinde kullanılıyor. Nurol Makina'ya ait özgün tasarım ve üretim su topu sistemi kullanılan araç, maksimum 60 metre su topu menziline sahip bulunuyor.