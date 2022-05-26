TOMA’ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye’nin 4x4’ünde

Ejder TOMA, üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesinde kullanılıyor. Nurol Makina'ya ait özgün tasarım ve üretim su topu sistemi kullanılan araç, maksimum 60 metre su topu menziline sahip bulunuyor.