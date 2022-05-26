26 Mayıs 2022, Perşembe
TOMA'ya Dünya Kupası görevi! Gözler Türkiye'nin 4x4'ünde
Türk savunma sanayisi ürünü toplumsal olaylara müdahale aracı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerinde kullanılacak. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğinde, Türkiye-Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, ana paydaş olarak Türk polisi yanında çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri görev yapacak.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:07
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