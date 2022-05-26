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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...
Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte araştırılmaya başlandı. Fahiş kira artışlarının ardından hükümet harekete geçerken, yeni düzenleme ile kiralara tavan fiyat sınırlaması getirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki ay kira sözleşmesi dolacak vatandaşlar da TÜFE üzerinden yapılan kira zammı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...