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Haberler Galeri Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte araştırılmaya başlandı. Fahiş kira artışlarının ardından hükümet harekete geçerken, yeni düzenleme ile kiralara tavan fiyat sınırlaması getirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki ay kira sözleşmesi dolacak vatandaşlar da TÜFE üzerinden yapılan kira zammı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:12
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? Önümüzdeki ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Yasal kira zammının ne kadar olacağını merak edenler, haziran ayı kira artış oranı hakkında detayları araştırmaya başladı. Fahiş fiyat artışı sonrası kiralarda sert yükseliş yaşanırken, kiralara yeni düzenleme getirileceği bildirildi. Peki, Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli olacak.

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

KİRA DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenleme ile ilgili önemli gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...

Nilüfer Kas'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere son 2 yıldır TÜFE oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve 'kontralarda bunun üzerinde artış yapılamaz' ibaresi var. Burada yasal bir durum söz konusu. Son zamanlarda artışlar nedeniyle ev sahiplerinin beklentileri çok artmış durumda.