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Memur ve emekliye zam yolda! % 40'ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon rakamları etki edecek. Yılın ilk 4 ayı için enflasyon yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, Mayıs ve Haziran aylarındaki rakamları sonrası emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek. Gelen rakamlar karşısında güncel hesaplamalar yapıldı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon beklentileri belli oldu. Temmuz maaş zammı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, emekli Temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:29
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Memur ve emekliye zam yolda! % 40’ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için hesaplamalar yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları netleşmiş olacak. Merkez Bankası anketine göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye zam yolda! % 40’ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

MEMURA FARK EMEKLİYE ZAM

Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Memur ve emekliye zam yolda! % 40’ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi çevrildi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucu verdi.

Ankette Mayıs enflasyonu yüzde 3,97, Haziran enflasyonu yüzde 2,97 olarak tahmin edildi.

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Memur ve emekliye zam yolda! % 40’ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

MEMURA YÜZDE 33,5 ENFLASYON FARKI

Yani ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 25, 47 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da 41 zam alabilecek.

İlave iyileştirme ile Ocak zamları yüzde 30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise bu dönemde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 40.5 olacak.

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Memur ve emekliye zam yolda! % 40’ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

NASIL YANSIYACAK?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya yükselecek.