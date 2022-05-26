Memur ve emekliye zam yolda! % 40'ı aştı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE hesaplaması sonrasında...

Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon rakamları etki edecek. Yılın ilk 4 ayı için enflasyon yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, Mayıs ve Haziran aylarındaki rakamları sonrası emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek. Gelen rakamlar karşısında güncel hesaplamalar yapıldı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon beklentileri belli oldu. Temmuz maaş zammı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, emekli Temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?