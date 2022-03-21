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TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...
TOKİ tarafından düzenlenen indirim kampanyası yarın başlıyor. Konut ve iş yeri sahiplerine yönelik her yıl düzenlediği indirim kampanyası için detaylar paylaşıldı. Buna göre borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Yarın başlayacak başvurular 19 Nisan'da sona erecek. Başvuruda bulunacak adaylar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, TOKİ 2022 indirim kampanyası hakkında detaylar...