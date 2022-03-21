TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası. Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün. Başvurular başlıyor, 81 ilde... TOKİ tarafından konut ve iş yeri sahiplerine yönelik her yıl düzenlenen indirim kampanyası için tarih belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ve aşağısında kalanlar sunulan indirim fırsatından yararlanamayacak. İşte, TOKİ indirim kampanyasına yönelik detaylar...