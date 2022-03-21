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TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

TOKİ tarafından düzenlenen indirim kampanyası yarın başlıyor. Konut ve iş yeri sahiplerine yönelik her yıl düzenlediği indirim kampanyası için detaylar paylaşıldı. Buna göre borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Yarın başlayacak başvurular 19 Nisan'da sona erecek. Başvuruda bulunacak adaylar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, TOKİ 2022 indirim kampanyası hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 18:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 18:57
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TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası. Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün. Başvurular başlıyor, 81 ilde... TOKİ tarafından konut ve iş yeri sahiplerine yönelik her yıl düzenlenen indirim kampanyası için tarih belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ve aşağısında kalanlar sunulan indirim fırsatından yararlanamayacak. İşte, TOKİ indirim kampanyasına yönelik detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart'ta başlayacak.

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TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

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TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

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TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...

ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 22 İNDİRİM

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.