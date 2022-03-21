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Haberler Galeri Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Son günlerde yaşanan akaryakıt fiyatında artış sonrası gözler indirime çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatına büyük bir indirim yapılacak. Peki, benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:03
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Benzin, motorin ve LPG oto gaz indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? İklim değişikliği sorunu, koronavirüs salgını ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan enerji krizine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artış görüldü. Akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak edilirken, konu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

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Benzin, motorin ve LPG oto gaz indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİMİ VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak indirim yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmasa da, kulislerde dolaşan bilgiye göre bu hafta çok büyük indirim yapılacağı bildirildi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Akaryakıt fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Benzin, motorin ve LPG oto gaz indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN, MOTORİN VE LPG (OTO GAZ) FİYATLARI NE KADAR?

2022 Mart ayı İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

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Benzin, motorin ve LPG oto gaz indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 18.11 TL
Motorin 20.68 TL
LPG 11.12 TL

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Benzin, motorin ve LPG oto gaz indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 18.20 TL
Motorin 20.76 TL
LPG 11.34 TL