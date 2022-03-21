Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Son günlerde yaşanan akaryakıt fiyatında artış sonrası gözler indirime çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatına büyük bir indirim yapılacak. Peki, benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...