HaberlerGaleriTOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...
TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, uygun fiyatlı konutları satışa çıkardı. Her yıl binlerce konut inşaa eden TOKİ'nin birçok il ve ilçede ucuza üretilen evleri oldukça rağbet görüyor. Uygun fiyatlı satışa çıkan konuları ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte 2021 TOKİ ucuz evler ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:35Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:35