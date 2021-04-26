TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

TOKİ ucuz ev fiyatları, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Nüfusun yükselmesi ile konut ihtiyacı da artıyor. TOKİ, 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu tamamladı. Uygun fiyatlı konut üreterek yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, birçok il ve ilçede satışa çıkardığı konut listesini yayımladı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin önceliğini koruduğu TOKİ kampanyaları devam ediyor. İşte satışa çıkan konutlar...