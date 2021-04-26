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Haberler Galeri TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, uygun fiyatlı konutları satışa çıkardı. Her yıl binlerce konut inşaa eden TOKİ'nin birçok il ve ilçede ucuza üretilen evleri oldukça rağbet görüyor. Uygun fiyatlı satışa çıkan konuları ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte 2021 TOKİ ucuz evler ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:35
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TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

TOKİ ucuz ev fiyatları, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Nüfusun yükselmesi ile konut ihtiyacı da artıyor. TOKİ, 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu tamamladı. Uygun fiyatlı konut üreterek yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, birçok il ve ilçede satışa çıkardığı konut listesini yayımladı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin önceliğini koruduğu TOKİ kampanyaları devam ediyor. İşte satışa çıkan konutlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

OSMANİYE BAHÇE 1+1 DAİRE

Fiyat: 114.062 lira ile 123.768 lira arasında değişiyor.

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TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

KIRIKKALE MERKEZ 2+1 DAİRE

Fiyat: 114.623 lira ile 154.268 lira arasında değişiyor.

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TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 2+1, 4+1 DAİRE

Fiyat: 123.118 lira ile 418.412 lira arasında değişiyor.

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TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konut fiyatları yüzleri güldürdü! Birçok ilde ucuz ev kampanyası başladı! 114 bin liradan başlıyor...

BALIKESİR MANYAS 2+1 DAİRE

Fiyat: 136.462 lira ile 199.932 lira arasında değişiyor.