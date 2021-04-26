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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bankalar 50 bin TL'ye kadar kredi verme imkanı sunuyor. Pandemi döneminde kredi çeken veya kredi kartından çok miktarda araştırma yapan ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlar derin nefes alacak. Borç kapatmak uygun kredi fırsatları ile kolay olacak. İşte, Denizbank, İş Bankası, Finansbak borç kapatma kredi şartları?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:56
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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Kredi borcu olanlara müjde... Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bankalar sadece tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Özellikle koronavirüsten dolayı kredi çekmek zorunda kalan ve ödeyemeyen, aynı şekilde kredi kartından çok fazla harcama yapan ve ödeyemeyen vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredi fırsatından yararlanmak isteyenler aranan şartları merak ediyor. İşte, Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve diğer bankaların borç kapatma kredisi şartları neler?

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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Kredi ve kredi kartı borcu olanların rahat bir nefes almasını sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Bankalar borç kapatma kredisi ile kolay ödeme imkanı sunuyor. Pandemi sürecinden dolayı ekonomik olarak zorluk çeken ve borçlarını kapatamayan milyonlarca vatandaş 50 bin TL kredi kampanyası ile ödemelerini yapabilecek. Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve daha pek çok bankanın kredi ayrıntılarını sizler için haberimizde derledik.

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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank

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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank kredi kartı borçlarını yapılandırabilir. Bu bankaların dışında Akbank'ta müşterilerine 1 sene vadeli 20.00 TL limitli kredi kartı borçları adına yapılandırma kredisi veriyor.

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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

BORÇ KAPATMA VEYA TRANSFER KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir.