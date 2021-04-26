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Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…
Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bankalar 50 bin TL'ye kadar kredi verme imkanı sunuyor. Pandemi döneminde kredi çeken veya kredi kartından çok miktarda araştırma yapan ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlar derin nefes alacak. Borç kapatmak uygun kredi fırsatları ile kolay olacak. İşte, Denizbank, İş Bankası, Finansbak borç kapatma kredi şartları?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:56Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:56