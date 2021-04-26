Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Kredi borcu olanlara müjde... Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bankalar sadece tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Özellikle koronavirüsten dolayı kredi çekmek zorunda kalan ve ödeyemeyen, aynı şekilde kredi kartından çok fazla harcama yapan ve ödeyemeyen vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredi fırsatından yararlanmak isteyenler aranan şartları merak ediyor. İşte, Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve diğer bankaların borç kapatma kredisi şartları neler?