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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Bina Kimlik Sistemi'nin detayları belli oldu. Her binanın çipli kimlik levhası olacak. Artık ev alan, kiralayan yapının bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Kimlik levhaları afetlerde zarar görmeyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede depremde kat planlarına hemen ulaşılacak. Bilgiler 5 yılda bir denetlenecek.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:55
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Kaçak yapılaşmayı önleyecek ve vatandaşın can güvenliğini koruyacak önemli bir çalışma olan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasının detayları belli oldu.

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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan sistem ile ev satın alacak ya da kiralayacak vatandaş, tüm teknik bilgileri tek tıkla görebilecek.

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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Hız kazanacak
Milliyet'in haberine göre vatandaş binada kullanılan betondan, iskan tarihine, evlerin büyüklüklerinden yapılan denetim sonuçlarına kadar her bilgiye ulaşacak. Olası bir deprem durumunda ise arama kurtarma çalışmaları da bu kimlikte kayıtlı bilgiler sayesinde hız kazanabilecek.

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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Sisteme göre, bu yıl iskan alan her binanın kimlik belgesi de olacak; bina üzerine bilgilere erişilecek levha takılacak. Ardından ise etaplar halinde bina yaşına göre diğer yapılar sisteme dahil olacak, kimlikleri binalara takılacak. Yeni bina sonrasında önce 2011-2021 dönemine, daha sonra 2000-2011'e ve daha sonra da 2000 öncesi yapılara kimlik verilecek.

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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Çalışmanın geçmişi ise, 2019'da İstanbul Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi hadisesine dayanıyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra binaya kaçak kat yapıldığı ve kolon kesildiği görülmüştü. Bakan Kurum aynı acı olayların yaşanmaması adına talimat verirken, buna göre sistem hayata geçirildi.