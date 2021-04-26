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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...
Bina Kimlik Sistemi'nin detayları belli oldu. Her binanın çipli kimlik levhası olacak. Artık ev alan, kiralayan yapının bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Kimlik levhaları afetlerde zarar görmeyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede depremde kat planlarına hemen ulaşılacak. Bilgiler 5 yılda bir denetlenecek.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:55
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