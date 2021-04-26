Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bina Kimlik Sistemi geliyor! 5 yılda bir...

Sisteme göre, bu yıl iskan alan her binanın kimlik belgesi de olacak; bina üzerine bilgilere erişilecek levha takılacak. Ardından ise etaplar halinde bina yaşına göre diğer yapılar sisteme dahil olacak, kimlikleri binalara takılacak. Yeni bina sonrasında önce 2011-2021 dönemine, daha sonra 2000-2011'e ve daha sonra da 2000 öncesi yapılara kimlik verilecek.