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Haberler Galeri TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

Dar gelirli vatandaşların yüzü TOKİ sayesinde gülmeye devam ediyor. Ülkemizin birçok yerinde inşa ettiği toplu konutlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni satışları başladı. 13 ilde toplam 1.310 konut kura çekilişiyle sahiplerini bulacak. Konutların fiyatları 117 bin TL'den başlayacak. Ödeme planı belirlenirken az peşinat ve düşük taksit olmasına dikkat ediliyor. Başvurular 10 Aralık tarihine kadar kabul edilecek.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:11
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TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

Her yıl binlerce aileyi mutlu etmeye devam eden TOKİ'nin yeni satış dönemi başladı. 13 ilde toplam 1.310 konutun satışına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. 117 bin TL'den başlayan satışlarda taksitlerin 393 liradan başlayacağı açıklandı. Bitlis'in Beşminare ilçesinde yapılacak proje için başlayan başvuruların ardından; Ankara, Bursa, Konya, Malatya ve daha birçok ilde başvuru alınacak. İşte; TOKİ'nin yeni satışında il il konut fiyatları ve taksitleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.

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TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

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TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

240 AYA KADAR VADE VAR

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.