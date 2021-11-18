TOKİ’nin 13 ilde konut satışı başladı! 117 bin TL’ye bile var! Ankara, Bursa, Konya, Malatya’da ucuz ev satışları!

Dar gelirli vatandaşların yüzü TOKİ sayesinde gülmeye devam ediyor. Ülkemizin birçok yerinde inşa ettiği toplu konutlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni satışları başladı. 13 ilde toplam 1.310 konut kura çekilişiyle sahiplerini bulacak. Konutların fiyatları 117 bin TL'den başlayacak. Ödeme planı belirlenirken az peşinat ve düşük taksit olmasına dikkat ediliyor. Başvurular 10 Aralık tarihine kadar kabul edilecek.