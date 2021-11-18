Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret artışı için geri sayım sürüyor. İşverenler ve işçilerin gözü kulağı çıkacak zam kararına çevrildi. Aralık ayında başlayacak toplantılar yıl sonuna kadar sürecek ve asgari ücret zammının yüzde kaç olacağı belirlenecek. Bu yıl çalışanlar yüksek bir zam bekliyor ve gelen açıklamalar da bunu doğruluyor. Yapılan hesaplara göre asgari ücrette yüzde 30 zam oranı öne çıkıyor! Bunun işveren maliyeti ise bir işçide 5.463 TL olacak!