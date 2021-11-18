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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret artışı için geri sayım sürüyor. İşverenler ve işçilerin gözü kulağı çıkacak zam kararına çevrildi. Aralık ayında başlayacak toplantılar yıl sonuna kadar sürecek ve asgari ücret zammının yüzde kaç olacağı belirlenecek. Bu yıl çalışanlar yüksek bir zam bekliyor ve gelen açıklamalar da bunu doğruluyor. Yapılan hesaplara göre asgari ücrette yüzde 30 zam oranı öne çıkıyor! Bunun işveren maliyeti ise bir işçide 5.463 TL olacak!

Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:46
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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Asgari ücret toplantılarına çok kısa bir süre kala, asgari ücrette yeni senaryolar devreye girdi. Zam oranının bu yıl yüksek olacağı düşünülüyor, ancak bu oran işverenin maliyetini de bir hayli yükseltecek. Bunun için vergide istisna senaryosu devreye girdi. Yeni senaryolar üzerinden hesaplanan asgari ücrete göre; yüzde 30 artış olabileceği düşünülüyor. Bu durumda işçinin kazancı brüt 4.650 lirayı bulabilir.

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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin işverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi.

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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Hürriyet'yen Noyan Doğan'ın yazısına göre: gelir vergisinin azaltılması ihtimaller arasında bulunuyor. İşte, yeni yılda asgari ücret zammı için merak edilen o yazı:

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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

"İlginç bir tespitte daha bulunayım. 2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12'si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45'e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi. Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi.

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Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!

Daha açık bir anlatımla; asgari ücret en düşük ücret, bundan daha düşük maaşa kimse çalıştırılamaz anlamına gelirken, bugün asgari ücret normal ücret haline geldi. Gelelim, 2022'de asgari ücrette ne kadar zam yapılacağı konusuna.