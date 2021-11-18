Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

Bankaların kredi verme reaksiyonları sadece MB'nin politika faizlerinden gitmez. Bu bankaların bilançoları üzerinden veya risk yönetimi üzerinden kendi risk algıları üzerinden kendi bilançolarına bağlı olarak verecekleri bir karar. Kamu bankalarının destekleyici olması çok doğal. Bütün dünyada bu iş böyle yürüyor. Özel bankacılık böyle değil.

Bankalar muhakkak bunu değerlendirecektir. Bir miktar yansıtacaktır. Ama önemli olan konut sektörü dışında tüm sektörü canlandıracak bir alanın oluşması.