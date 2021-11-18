HaberlerGaleriGözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?
Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?
Merkez Bankası kritik faiz kararını duyurdu ve faizde 100 baz puan indirime gitti. Böylelikle politika faizi yüzde 15'e çekildi. 100 baz puanlık indirimin ardından gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Merkez Bankası tarafından alınan bu karar, bankalardaki kredi faizlerini de etkiliyor. Bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredi faizlerinde değişiklik yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki; kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:41Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:52