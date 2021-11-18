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Haberler Galeri Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

Merkez Bankası kritik faiz kararını duyurdu ve faizde 100 baz puan indirime gitti. Böylelikle politika faizi yüzde 15'e çekildi. 100 baz puanlık indirimin ardından gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Merkez Bankası tarafından alınan bu karar, bankalardaki kredi faizlerini de etkiliyor. Bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredi faizlerinde değişiklik yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki; kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:52
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Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı kritik faiz kararının ardından piyasalarda büyük bir hareketlilik başladı. Bu karar, döviz kurlarını etkilediği gibi bankaların da kredi faiz oranlarını etkileyecek. Bankaların verdiği faizlerde değişikliğe gidip gidilmediği ise merak konusu oldu. Peki; 18 Kasım kredi faiz oranları ne kadar? İşte önemli karar sonrası bankalardan son bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 15'e çekildi. Kurul bir önceki ay faizi 200 baz puan indirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar verdi.

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Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Stratejist Cüneyt Paksoy, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında bir kez daha sanıyorum Merkez Bankası oturacak o günkü koşullar içerisinde bir kez daha değerlendirme yapacak. Bu bir faiz indirimi ihtimali olabileceğini az ya da çok gündemde tutacaktır. Bu da kur tarafında aşağı yönlü hareketler oluşsa da orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği anlamına gelir. Dolar endeksi aşağı gelir global şartlar değişir o farklı tarafı.

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Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

Bankaların kredi verme reaksiyonları sadece MB'nin politika faizlerinden gitmez. Bu bankaların bilançoları üzerinden veya risk yönetimi üzerinden kendi risk algıları üzerinden kendi bilançolarına bağlı olarak verecekleri bir karar. Kamu bankalarının destekleyici olması çok doğal. Bütün dünyada bu iş böyle yürüyor. Özel bankacılık böyle değil.

Bankalar muhakkak bunu değerlendirecektir. Bir miktar yansıtacaktır. Ama önemli olan konut sektörü dışında tüm sektörü canlandıracak bir alanın oluşması.

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Gözler bankalarda! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 18 Kasım güncel Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank faiz oranları yüzde kaç?

18 KASIM KREDİ FAİZ ORANLARI NASIL?

GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi: 1.62
Konut kredisi: 1.48 (120 ay)
İhtiyaç kredisi: 1.74