toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

İşte o açıklama metni;

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir."