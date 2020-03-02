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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!
TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonuçları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi başvuru yapan kişilerin merak konusu oldu. toki.gov.tr adresinden açıklanan TOKİ kura sonuçları isim listesi sayfamızda yer alacak. 100 bin konut sosyal konut kapsamında Konya Selçuklu'da 1717 konut inşa edilecek. 2+1 tipinde 1202 konut, 3+1 tipinde ise 515 konut yapılacak. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 14:20
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