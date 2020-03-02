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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonuçları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi başvuru yapan kişilerin merak konusu oldu. toki.gov.tr adresinden açıklanan TOKİ kura sonuçları isim listesi sayfamızda yer alacak. 100 bin konut sosyal konut kapsamında Konya Selçuklu'da 1717 konut inşa edilecek. 2+1 tipinde 1202 konut, 3+1 tipinde ise 515 konut yapılacak. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 14:20
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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi binlerce kişinin merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın himayesinde, dar gelirlileri ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. TOKİ Konya Selçuklu kura çekilişi 2 Mart günü saat 10:00 itibariyle başladı. Toplam 1717 konutun hak sahipleri belli oluyor. Peki, TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte yanıtı…

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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA SONUÇLARI

Çekiliş henüz tamamlanmadı. Çekiliş tamamlandıktan ve kura sonuçları açıklandıktan sonra, toki.gov.tr adresinden paylaşılacak isim listesini sayfamızdan bulabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

İşte o açıklama metni;

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir."

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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

İLK TAKSİT NE ZAMAN?

50 bin sosyal konut projesinde alt gelir grubu için satışa sunulan konutlarda ilk taksit ödemesi konutların teslimine müteakip başlatılmıştı. Ancak 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için gelen açıklamada peşinat tutarının TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında ödeneceği, ilk taksit ödemesinin ise imzalanan sözleşme tarihi takip eden ay içerisinde yapılacağı duyuruldu.

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toki.gov.tr TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi - TOKİ çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi!

Konu hakkında yapılan resmi açıklama şu şekilde; "Peşinat bedelleri gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama aşamasında ilgili banka tarafından tahsil edilecek olup, taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır"