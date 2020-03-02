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2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
Mart ayının ilk iş günü 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Günün altın fiyatları piyasaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mart ayında altın yükselecek mi? Avrupa borsalarında cuma günü kayıplar yüzde 3'ü aşarken, avro/dolar paritesi, hafta boyunca etkili olan tepki yükselişini sürdürmüştü. Altın fiyatları da artış göstermişti. İşte, 2 Mart Pazartesi gram, çeyrek, ons, spot, ziynet altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:36
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