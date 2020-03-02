2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

2 Mart altın fiyatları ne kadar? 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar sorusuna Mart ayının ilk iş gününde yanıt aranıyor. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle küresel piyasalarda çalkalanma devam ediyor. Küresel piyasaların geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle negatif bir seyir izlemesinin ardından, bu hafta ise ekonomiyi destekleme yönünde atılan adım ve açıklamalarla borsalar yeni haftaya alıcılı başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altının ons fiyatı haftaya yüzde 1'in üzerinde artışla başladı. İşte, 2 Mart gram çeyrek altın fiyatları!