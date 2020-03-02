02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

Mart ayının ilk iş günü 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Günün altın fiyatları piyasaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mart ayında altın yükselecek mi? Avrupa borsalarında cuma günü kayıplar yüzde 3'ü aşarken, avro/dolar paritesi, hafta boyunca etkili olan tepki yükselişini sürdürmüştü. Altın fiyatları da artış göstermişti. İşte, 2 Mart Pazartesi gram, çeyrek, ons, spot, ziynet altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:36
  • 1
  • 23
2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

2 Mart altın fiyatları ne kadar? 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar sorusuna Mart ayının ilk iş gününde yanıt aranıyor. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle küresel piyasalarda çalkalanma devam ediyor. Küresel piyasaların geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle negatif bir seyir izlemesinin ardından, bu hafta ise ekonomiyi destekleme yönünde atılan adım ve açıklamalarla borsalar yeni haftaya alıcılı başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altının ons fiyatı haftaya yüzde 1'in üzerinde artışla başladı. İşte, 2 Mart gram çeyrek altın fiyatları!

  • 2
  • 23
2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

2 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
319,29
319,52
%0,00

  • 3
  • 23
2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
321,70
321,77
%1,71

  • 4
  • 23
2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.584,77
1.586,61
%1,12

  • 5
  • 23
2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!

ÇEYREK ALTIN FİYATI
510,87
522,41
%0,00