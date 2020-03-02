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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekli promosyon ücretleri merak konusu olurken gözler bankaların verdiği tekliflere çevrildi. 13 milyon emekli, promosyon ödemelerinin detaylarını bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle toplu olarak başlatılan emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yılı dolduran emekliler, maaşlarını yeni bir bankaya taşıyabilir ve promosyondan faydalanabilir. Peki, emekli promosyonu ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:27
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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

Emekli promosyonu ne zaman yatacak? 2020 emekli promosyon ücretleri emekliler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca kişi emekli promosyonu ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. 2020-2023 dönemi için uygulanacak promosyon miktarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bankalar hazırladığı kampanyalarla emeklileri ikna etmeye çalışırken, emeklilerin promosyon şartlarını iyi okuması öneriliyor.

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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon taban ücretlerinin emeklilerin talepleri de esas alınarak SGK ile TBB tarafından belirleneceği, birkaç güne kadar kamuoyuyla paylaşılacağı öngörülüyor.

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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaptığı açıklamada emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.

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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

Emekli promosyonlarının yatacağı tek bir tarih bulunmuyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarla iletişime geçerek, promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenebilir.

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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'tan alan emeklilere 450 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır. Promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 1.000 TL ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL'dir.