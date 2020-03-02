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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekli promosyon ücretleri merak konusu olurken gözler bankaların verdiği tekliflere çevrildi. 13 milyon emekli, promosyon ödemelerinin detaylarını bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle toplu olarak başlatılan emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yılı dolduran emekliler, maaşlarını yeni bir bankaya taşıyabilir ve promosyondan faydalanabilir. Peki, emekli promosyonu ne zaman yatacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:27
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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
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2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
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- 15
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
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- 15
2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?