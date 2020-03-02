2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'tan alan emeklilere 450 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır. Promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 1.000 TL ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL'dir.