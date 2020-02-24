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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İzmir Karabağlar kura çekiliş sonuçları tamamlandı. İzmir Karabağlar'da talep toplanan 750 konuta 30 bin 187 başvuru yapıldı. Kura töreni 24 Ocak 2020, Pazartesi günü İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 13:00 itibariyle başlayan kura çekiminin ardından sonuçların duyurulması bekleniyor. Karabağlar'da yapılacak konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, 2020 TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 16:50
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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

2020 TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta! TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İzmir Karabağlar kura isim listesi, çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru sayısı toplamda milyonları geçmişti. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları hakkında merak edilenler…

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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

TOKİ İZMİR KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI!

750 konut için kura sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 13:00'te başlayacak kura çekiminin ardından isim listesini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

ÖDEME PLANI

2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evler için ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak.

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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.