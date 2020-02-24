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toki.gov.tr TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi! 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları öğren...
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 TOKİ İzmir çekiliş sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İzmir Karabağlar kura çekiliş sonuçları tamamlandı. İzmir Karabağlar'da talep toplanan 750 konuta 30 bin 187 başvuru yapıldı. Kura töreni 24 Ocak 2020, Pazartesi günü İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 13:00 itibariyle başlayan kura çekiminin ardından sonuçların duyurulması bekleniyor. Karabağlar'da yapılacak konutların 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak planlandı. İşte, 2020 TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 16:50
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