TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. TOKİ kura çekimleri 24 Şubat Pazartesi itibariyle başladı. Kura sonuçlarına göre ev almaya hak kazanan kişiler için ödeme süreci başlayacak. Peki, TOKİ ödemeleri kaç taksit olacak? 2+1 ve 3+1 konutlar için miktar değişiklik gösterecek. 2+1 için 14 bin TL peşinat verilmesi gerekirken, 3+1 için de 16 bin TL peşinat olacak.