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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? TOKİ kuralarının çekilmeye başlanmasıyla birlikte TOKİ ödemeleri hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için taksit sayısı değişiklik gösteriyor. Peki, TOKİ ödemelerinde kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar? Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV tahsil edilecek. İşte, TOKİ ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 24.02.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 14:30
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