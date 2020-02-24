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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? TOKİ kuralarının çekilmeye başlanmasıyla birlikte TOKİ ödemeleri hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için taksit sayısı değişiklik gösteriyor. Peki, TOKİ ödemelerinde kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar? Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV tahsil edilecek. İşte, TOKİ ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 14:30
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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. TOKİ kura çekimleri 24 Şubat Pazartesi itibariyle başladı. Kura sonuçlarına göre ev almaya hak kazanan kişiler için ödeme süreci başlayacak. Peki, TOKİ ödemeleri kaç taksit olacak? 2+1 ve 3+1 konutlar için miktar değişiklik gösterecek. 2+1 için 14 bin TL peşinat verilmesi gerekirken, 3+1 için de 16 bin TL peşinat olacak.

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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT ÖRNEK ÖDEME PLANI

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

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TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.