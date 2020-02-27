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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi çekilişe başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kemalpaşa'da inşa edilecek 800 konut için hak sahibi çekilişleri tamamlanıyor. Peki, TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçlaır isim listesi açıklandı mı? TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve kurada isminizin çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İnşa edilecek konutların 560'ı 2+1 tipinde, 240'ı ise 3+1 tipinde olacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 14:53
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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

27 Şubat TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin başvurduğu TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kemalpaşa kura çekilişi noter huzurunda yapılıyor ve hak sahiplerinin ismi birer birer okunuyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları da başvuru işlemini yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kemalpaşa projesinde 800 konut sahibini bulacak. 2+1 tipinde 560, 3+1 tipinde ise 240 konut inşa edilecek. İşte, TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi…

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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI!

Sonuçlar henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

TOKİ ÖDEME ŞEKİLLERİ

Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

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toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.