toki.gov.tr İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları öğren!

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi çekilişe başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kemalpaşa'da inşa edilecek 800 konut için hak sahibi çekilişleri tamamlanıyor. Peki, TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçlaır isim listesi açıklandı mı? TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve kurada isminizin çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İnşa edilecek konutların 560'ı 2+1 tipinde, 240'ı ise 3+1 tipinde olacak.