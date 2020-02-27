Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Altın fiyatı ne kadar olacak? Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı sorusuna ekonomiyi yakından takip eden kişiler yanıt arıyor. Dünyadaki gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkeden ülkeye yayılmasıyla, dünya genelinde güvenli liman altına talep patladı. Bu nedenle altın fiyatı adeta uçuşa geçti. Peki, altın fiyatı ne kadar olacak? Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? İşte altın fiyatları hakkında merak edilenler!