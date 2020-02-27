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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak? Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle ekonomide dalgalanmalar sürüyor. Altının ons fiyatı için tahminler de değişim gösterdi. ABD'li finans devi Goldman Sachs, altının ons fiyatı için "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" ifadelerini kullandı. Peki, gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 16:14
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?