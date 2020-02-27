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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak? Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle ekonomide dalgalanmalar sürüyor. Altının ons fiyatı için tahminler de değişim gösterdi. ABD'li finans devi Goldman Sachs, altının ons fiyatı için "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" ifadelerini kullandı. Peki, gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 16:14
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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Altın fiyatı ne kadar olacak? Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı sorusuna ekonomiyi yakından takip eden kişiler yanıt arıyor. Dünyadaki gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkeden ülkeye yayılmasıyla, dünya genelinde güvenli liman altına talep patladı. Bu nedenle altın fiyatı adeta uçuşa geçti. Peki, altın fiyatı ne kadar olacak? Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? İşte altın fiyatları hakkında merak edilenler!

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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

ALTIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Goldman Sachs, altın��n ons fiyatı için tahmininde 200 dolarlık artışa gitti. 12 ay sonrası için tahminini 1.800 dolara yükselten bankanın analistleri "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bugün altının ons fiyatı 1.645 dolardan işlem görüyor.

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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Koronavirüs salgınının ülkeden ülkeye yayılmasıyla dünya genelinde yatırımcılar 'güvenli liman' raayışına girdi. Bu arayıştaki ilk adres de altın oldu. Bu sebeple altın fiyatı pazartesi 1.685 dolarla 7 yılın zirvesine ulaştı.

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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 1.646 dolara gerilemiş olsa da birçok analist altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Altınla ilgili son değerlendirme ise ABD'li finans devi Goldman Sachs'tan geldi.

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Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?

Goldman Sachs analistleri daha önce 1.600 dolar olarak belirledikleri 12 aylık hedef altın fiyatını 1.800 dolara yükseltti. Ancak bu seviyeye daha erken de ulaşılabilir.