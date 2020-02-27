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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

2020 emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak sorusuna milyonlarca emekli yanıt arıyor. Emekliler için gözler Mart ayına çevrildi. 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri için tarih verildi. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarının artması dolayısıyla bankalar promosyon ücretlerinde güncellemeye gidecek. Peki, bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte tüm bankaların hazırladığı kampanyalar…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 09:40
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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Emekli promosyon ücreti ne kadar? 2020 emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak sorusuna ödeme alacak emekliler cevap arıyor. 2020 yılı emekliler için ek ödeme yılı olacak. Ocak ayında maaşlarına zam alan emekliler için şimdi de promosyon ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce de emeklilere ikramiye ödenecek. Promosyon ödemesi için gözler Mart ayına çevrildi. Peki, emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte detaylar…

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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Bankalar promosyonda taban tutarı toplu olarak artırma düşüncesinde değil. Ancak isteyen banka daha yüksek ödeme yapabilecek.

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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor.

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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaat eden bankaları seçebilirsiniz.

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Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.