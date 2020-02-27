Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

2020 emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak sorusuna milyonlarca emekli yanıt arıyor. Emekliler için gözler Mart ayına çevrildi. 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri için tarih verildi. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarının artması dolayısıyla bankalar promosyon ücretlerinde güncellemeye gidecek. Peki, bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte tüm bankaların hazırladığı kampanyalar…