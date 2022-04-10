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Haberler Galeri TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 6 ilde ucuz konut projeleri devam ediyor. Bütçesine uygun ev arayışında olanlar TOKİ tarafından sunulan projeleri araştırmayı sürdürüyor. Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Kurum tarafından yayımlanan son ilanları haberimizde derledik. İşte, TOKİ'nin 6 ilde duyurduğu fırsatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022 21:57
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TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak vatandaşlar kurum tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ tarafından 6 ilde yapılan duyurular için detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, TOKİ güncel ilanlar için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAH. 805 KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut, 2 Adet Ticaret

Merkezi kapsamında üretilecek 88 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 70 adet, 3+1 konut 18 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(EN AZ %40 ENGELLİ VATANDAŞLAR)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1

ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 12 adet konut En Az %40 Engelli Vatandaşlar için satışa
sunulacaktır.
Proje Adı: BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 12 adet

Satış Yönetimi: En Az %40 Engelli Vatandaşlar Kuralı Satışı

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP PROJELERİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP PROJELERİ kapsamında üretilecek 287 adet konut satışa sunulacaktır. Proje Adı: İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE

3.ETAP PROJELERİ Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 221 adet, 3+1 konut 66 adet Satış Yönetimi: Kuralı Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 37 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)