TOKİ’den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...

Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak vatandaşlar kurum tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ tarafından 6 ilde yapılan duyurular için detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, TOKİ güncel ilanlar için detaylar haberimizde...