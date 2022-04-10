10 Nisan 2022, Pazar
TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 6 ilde ucuz konut projeleri devam ediyor. Bütçesine uygun ev arayışında olanlar TOKİ tarafından sunulan projeleri araştırmayı sürdürüyor. Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Kurum tarafından yayımlanan son ilanları haberimizde derledik. İşte, TOKİ'nin 6 ilde duyurduğu fırsatlar...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 21:57
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10