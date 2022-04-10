10 Nisan 2022, Pazar
SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ödeme takvimi ve oranlar netleşmeye başladı. Nisan ayında ikramiye ödemesi alacak emekliler, Temmuz ayında ise zamlı maaşlarına kavuşacak. Açıklanan son rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Konu hakkında açıklamalar gelirken, vatandaşlar, "Emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:36
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