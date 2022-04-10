SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor. Emekli aylığı yüzde 34 artacak. Miyonlarca emeklinin alacakları zam oranı için ilk üç aylık rakamda ortaya çıktı. Yeni açıklanan rakamlar sonrasında, üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı araştırılmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekli en düşük maaş ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte maaş zammı için son gelişmeler...