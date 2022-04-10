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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ödeme takvimi ve oranlar netleşmeye başladı. Nisan ayında ikramiye ödemesi alacak emekliler, Temmuz ayında ise zamlı maaşlarına kavuşacak. Açıklanan son rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Konu hakkında açıklamalar gelirken, vatandaşlar, "Emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:36
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SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor. Emekli aylığı yüzde 34 artacak. Miyonlarca emeklinin alacakları zam oranı için ilk üç aylık rakamda ortaya çıktı. Yeni açıklanan rakamlar sonrasında, üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı araştırılmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekli en düşük maaş ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte maaş zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.

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SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi.

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SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

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SSK ve Bağ-Kur’luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...

Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.