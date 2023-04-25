25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

TOKİ'nin güncel konut satış ilanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konutun hak sahiplerinin belli olmasının ardından vatandaşlar yeni projeler için gözlerini TOKİ'ye çevirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. 78.277 lira peşinata 101 m2 daireye sahip olabilirsiniz. Aylık 2.935 TL taksitle...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 21:15
  • 1
  • 26
TOKİ’den yeni hamle! Aylık 2.935 TL’ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 m2 daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

TOKİ'nin güncel konut satış ilanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konutun hak sahiplerinin belli olmasının ardından vatandaşlar yeni projeler için gözlerini TOKİ'ye çevirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. 78.277 lira peşinata 101 m2 daireye sahip olabilirsiniz. Aylık 2.935 TL taksitle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
TOKİ’den yeni hamle! Aylık 2.935 TL’ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 m2 daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

Ev sahibi olmak isteyen gencinden yaşlısına yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor.

  • 3
  • 26
TOKİ’den yeni hamle! Aylık 2.935 TL’ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 m2 daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

TOKİ YENİ İLANLARI YAYIMLADI!

Rize'de 2+1, 3+1 daireler 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Peşinat oranı %10, peşinat tutarı 62 bin TL, vade sayısı 240, başlangıç taksit bedeli 2.331 TL olarak açıklandı.

  • 4
  • 26
TOKİ’den yeni hamle! Aylık 2.935 TL’ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 m2 daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

İşte kampanya hakkında yapılan duyurunun detayları...

  • 5
  • 26
TOKİ’den yeni hamle! Aylık 2.935 TL’ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 m2 daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlçesindeki bulunan yetkili Kalkandere Şubesi ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 24 Nisan – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir.