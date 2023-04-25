TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...

RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE İLİ KALKANDERE İLÇESİ YUKARI TATLISU MAH. 69 ADET KONUT kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlçesindeki bulunan yetkili Kalkandere Şubesi ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 24 Nisan – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir.