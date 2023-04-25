HaberlerGaleriTOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...
TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...
TOKİ'nin güncel konut satış ilanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konutun hak sahiplerinin belli olmasının ardından vatandaşlar yeni projeler için gözlerini TOKİ'ye çevirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. 78.277 lira peşinata 101 m2 daireye sahip olabilirsiniz. Aylık 2.935 TL taksitle...