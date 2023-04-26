TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

TOKİ müstakil, müşterek arsa sonuçları 2023! TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 26 Nisan Çarşamba günü TOKİ arsa heyecanı Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Bilecek'te yaşanıyor. Kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? İşte, detaylar...