HaberlerGaleriTOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...
TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...
TOKİ 2023 kura çekilişi canlı izle! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların isimleri! TOKİ arsa kura çekilişleri canlı yayında gerçekleştirilmeye devam ediyor. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik arsa kura çekilişi sonuçları e-devlet...