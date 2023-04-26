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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

TOKİ 2023 kura çekilişi canlı izle! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların isimleri! TOKİ arsa kura çekilişleri canlı yayında gerçekleştirilmeye devam ediyor. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik arsa kura çekilişi sonuçları e-devlet...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:20
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

TOKİ müstakil, müşterek arsa sonuçları 2023! TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 26 Nisan Çarşamba günü TOKİ arsa heyecanı Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Bilecek'te yaşanıyor. Kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

TOKİ BALIKESİR, ÇANAKKALE, BURSA, BİLECEK ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ kura çekimi 26 Nisan Çarşamba günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...

*10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.