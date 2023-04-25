A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

A101 market Nisan ayı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101'de yüzlerce çeşit üründe indirimli olarak satılacak. Elektronik, mutfak ürünleri, ev eşyaları ve kamp ürünleri yayınlanan yeni yayınlanan katalogda müşterilerinin dikkatini çekti. En dikkat çeken ürünlerin başında ise Airfryer olarak da bilinen yağsız fritöz geliyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte, 27 Nisan A101 Aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi!