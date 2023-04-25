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Haberler Galeri A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

A101 market Nisan ayı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101'de yüzlerce çeşit üründe indirimli olarak satılacak. Elektronik, mutfak ürünleri, ev eşyaları ve kamp ürünleri yayınlanan yeni yayınlanan katalogda müşterilerinin dikkatini çekti. En dikkat çeken ürünlerin başında ise Airfryer olarak da bilinen yağsız fritöz geliyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte, 27 Nisan A101 Aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:56
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A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

A101 aktüel ürünler kataloğu ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta A101'de yüzlerce çeşit üründe inidirm kampanyası uygulanacak. A101 market 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yayınlanan katalogda elektronik, mutfak ürünleri, ev eşyaları ve kamp ürünleri görenlerin dikkatini çekti. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünlerde kampanya var? İşte, a101 aktüel ürünler fiyat listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

A101 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

4K Crystal UHD Tv 14.599 TL
65" Ultra HD Android Tv 13.299 TL
55" Ultra HD QLED Android Tv 11.999 TL
50" Ultra HD Android Tv 7.699 TL
43" Full HD Android Smart Led Tv 4.299 TL
No-Frost Buzdolabı 9.199 TL
12 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 2.699 TL

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A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
Mikrodalga Fırın 1.999 TL
Airfryer Yağsız Fritöz 1.199 TL
Clean & Protect Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı 599 TL
Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1 219 TL
Çelik Kettle 199 TL
Sprey Yağlık 100 ml 29,95 TL
RC 1500 Çay Makinesi 599 TL
Şarjlı Sebze Doğrayıcı 159 TL
Dijital Banyo Baskülü 129 TL Dik Süpürge 439 TL

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A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 89,95 TL
Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL
Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 89,95 TL
Galaxy SE20F 256 GB Cep Telefonu 12.599 TL
20E 3/32 GB Cep Telefonu 2.899 TL
Duvar Şarjı 59,95 TL
2210 Bluetooth Kulaklık 159 TL
9958 Bluetooth Kulaklık 139 TL

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A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...

128 GB USB 3.2 Bellek 209 TL
Uzaktan Kumandalı 9 W Led Ampul 44,95 TL
Nero Midi Ürünler 99,95 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 69,95 TL
Manuel Doğrayıcı 69,95 TL
Silikon Ürünler 14,95 TL
Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 129,95 TL
Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 119,95 TL