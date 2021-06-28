TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, belirli dönemlerde uygun fiyatlı kampanyalarını açıklıyor. Birçok ile inşaa edilecek konutlar için başvuru sürecini başlatan TOKİ, uygun fiyatlı daire sahibi olmak isteyenlere 300-1300 lira taksit aralığında fırsatlar sunuyor. Birçok ilde başvuru süreci devam ederken, bazı illerde başvuru süreci tamamlandı. Bütçesine uygun daire satın almak isteyen vatandaşlar, TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte TOKİ tarafından açıklanan uygun fiyatlı ev kampanyaları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.06.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 14:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL