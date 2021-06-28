28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, belirli dönemlerde uygun fiyatlı kampanyalarını açıklıyor. Birçok ile inşaa edilecek konutlar için başvuru sürecini başlatan TOKİ, uygun fiyatlı daire sahibi olmak isteyenlere 300-1300 lira taksit aralığında fırsatlar sunuyor. Birçok ilde başvuru süreci devam ederken, bazı illerde başvuru süreci tamamlandı. Bütçesine uygun daire satın almak isteyen vatandaşlar, TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte TOKİ tarafından açıklanan uygun fiyatlı ev kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 14:55
  • 1
  • 17
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

TOKİ binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, birçok ile yapılacak konutlar için başvuları almaya başladı. Doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapı ve üst yapısıyla, cepheleriyle mevcut kent dokusuyla bütünleşen projeler gerçekleştiren TOKİ'nin güncel kampanyalarını yazımızda ele aldık. İşte başvurusu devam eden TOKİ uygun konut kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.

  • 3
  • 17
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

  • 4
  • 17
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor.

  • 5
  • 17
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...

Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.