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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

Milyonlarca emekli temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla net zam oranı belli olacak. Enflasyon rakamlarının 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 17:09
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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

Emekliye müjde... Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek. 2021 yılının ikinci maaş zammının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. 5 Temmuz'da enflasyon rakamlarının belli olması bekleniyor. Böylelikle milyonlarca vatandaşın yeni maaşları şekillenmiş olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.

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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda

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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

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Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.