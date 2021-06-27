Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda