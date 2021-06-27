27 Haziran 2021, Pazar
ANA SAYFA
Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
Milyonlarca emekli temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla net zam oranı belli olacak. Enflasyon rakamlarının 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 17:09
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9