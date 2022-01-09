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Haberler Galeri Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Kamuda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin detayları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasında 3600 ek gösterge çalışmalarında merak edilen detaylara değindi. Bakan Bilgin, 2022 Mayıs ayını işaret etmişti. Yapılan çalışmaya göre son ek gösterge 9000'den 9600'e çıkacak. Peki; öğretmen, polis, hemşire 3600 ek gösterge son durum nedir?

Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:48
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Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge! Ücret ve kıdem dengesi bozulmadan ek gösterge çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tavanın 9600'e çıkacağı ek gösterge çalışmaları için kesin tarih verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme dair soruları cevapladı ve 3600 ek gösterge çalışmalarında dair önemli bilgiler verdi. Ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte; öğretmen, polis, hemşire gibi kamu çalışanları başta olmak üzere milyonlarca kişinin kazancı değişecek.

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Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Yıllardan beri kamu çalışanlarının talepleri arasında bulunan ancak yapılacak düzenlemenin dengeleri bozmasından endişe edilen 3600 gösterge kapsamına gireceklere ilişkin maaş ve kademe düzenlemesi, kapsamlı bir çalışmayla start aldı.

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Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; çalışma, 'çerçeve yasa' şeklinde yapılacak ve çok sayıdaki meslek grubundaki kademeleri değiştirecek. Maaş artışı ve kıdeme göre denge getirilecek.

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Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi.

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Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi.