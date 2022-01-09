Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!

Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge! Ücret ve kıdem dengesi bozulmadan ek gösterge çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tavanın 9600'e çıkacağı ek gösterge çalışmaları için kesin tarih verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme dair soruları cevapladı ve 3600 ek gösterge çalışmalarında dair önemli bilgiler verdi. Ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte; öğretmen, polis, hemşire gibi kamu çalışanları başta olmak üzere milyonlarca kişinin kazancı değişecek.