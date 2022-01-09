09 Ocak 2022, Pazar
Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!
Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Kamuda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin detayları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasında 3600 ek gösterge çalışmalarında merak edilen detaylara değindi. Bakan Bilgin, 2022 Mayıs ayını işaret etmişti. Yapılan çalışmaya göre son ek gösterge 9000'den 9600'e çıkacak. Peki; öğretmen, polis, hemşire 3600 ek gösterge son durum nedir?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:48
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