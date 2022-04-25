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Haberler Galeri TOKİ'den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

TOKİ'den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ev sahibi olma hayali kuranlara müjdeli haber geldi. Açık artırmalar ile sahiplerini bulacak konutlar için detaylar kurum tarafından duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyenler, %50 peşinat 120 ay vade ile iş yerlerine ise %25, %50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. 39 ilde 105 konut ve 18 ilde 189 iş yerini açık artırma ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, TOKİ 39 ilde konut başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 19:27
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TOKİ’den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

TOKİ merakla beklenen fırsatı son dakika olarak duyurdu. 39 ilde sıfır daireler satışa sunulacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 39 ilde 105 konut ve 18 ilde 189 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. Muhteşem kampanyayı yakından takip edenler için başvuru tarihi ve detaylar duyuruldu. Diğer yandan başvuru yapmak isteyenler internet üzerinden kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, TOKİ kampanyalarına başvurular nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

SATIŞLAR MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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TOKİ’den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

Alıcılar konutlara, %50 peşinat 120 ay vade ile iş yerlerine ise %25, %50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.

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TOKİ’den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

Açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba 2022 günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

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TOKİ’den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.