TOKİ'den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ev sahibi olma hayali kuranlara müjdeli haber geldi. Açık artırmalar ile sahiplerini bulacak konutlar için detaylar kurum tarafından duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyenler, %50 peşinat 120 ay vade ile iş yerlerine ise %25, %50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. 39 ilde 105 konut ve 18 ilde 189 iş yerini açık artırma ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, TOKİ 39 ilde konut başvuruları ne zaman başlayacak?