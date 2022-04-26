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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı
Koronavirüs salgını sonrası durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi dün akşam 2 yıl sonra hareket etti. Sofya'ya ulaş tren akşam saatlerinde yeniden Türkiye için yola çıkacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyerek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok" dedi.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:37