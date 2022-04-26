Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

Pezük yaptığı açıklamada, "Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.