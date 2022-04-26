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Haberler Galeri Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

Koronavirüs salgını sonrası durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi dün akşam 2 yıl sonra hareket etti. Sofya'ya ulaş tren akşam saatlerinde yeniden Türkiye için yola çıkacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyerek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:37
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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı.

İstanbul'dan Sofya'ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40'da harekete geçti.

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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

İstanbul'dan saat 21.40'da kalkan tren Sofya'ya saat 09.30 sularında ulaştı. Sofya'dan saat 18.30'da hareket edecek trenin ise İstanbul'a saat 05.35'te ulaşması bekleniyor.

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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu'ndan saat 21.40'da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrine varmış olacak. Yarın ise 18.30'da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz." dedi.

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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

Pezük yaptığı açıklamada, "Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüs nedeniyle durdurulan İstanbul-Sofya Ekspresi için 2 yıl sonra ilk hamle! Yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı.