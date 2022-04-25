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Haberler Galeri Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamların...

Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamların...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından rakamlar güncelleniyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar yapıldı. Ancak Temmuz ayında birçok kapsamda çalışmanın devreye alınması bekleniyor. Diğer yandan emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri de belli oldu. Peki ikramiyeler hangi gün yatacak? Ek zam nasıl olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekliye ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 18:41
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Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

Temmuz ayında ek zam geliyor. Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu. Ocak ayında emekliler için kazanç ayı olarak geçti. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışlara çevrildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar için ipuçları gelmeye başladı. Kalan üç ayın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kazanç tablosu netleşmiş olacak. Peki, Temmuz'da emekliye ne kadar zam yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

Faruk Erdem'in canı yayında anlattıklarından öne çıkanlar:

"Zam konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları var ve bunlar oldukça önemli. Burada bir refah payından bahsetti. Biz de bunu bekliyorduk. Ocak ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar değerlendirileceğini ifade etmişti. Emeklinin, memurun ve işçinin alım gücünün artırılması, enflasyona karşı ezdirilmemesi için bir refah payı daha düşünülüyor.

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Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

Ocak ayında memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı yüzde 5'ti o zaman 2,5 puan artırılarak yüzde 7,5'e çıkarıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin taban maaşı 1,500 TL'den 2,500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 34,62 olacak demiştik hesaplamalara göre. İşte burada bu rakamların üzerine refah payı gelecek.

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Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

SSK, BAĞ-KUR kur emeklisine taban maaş artışı gelecek. Burada taban maaşın artması söz konusu olacak. Memurlara ve memur emeklilerine bir refah payı gelecek. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamlarının artırılması söz konusu olacak. İşçiler için de temmuz ayında refah payı olacak.

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Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

Biz hep söyledik. İkramiyelerin 25 Nisan ve 30 Nisan arasında yatırılması gerekiyor diye. Önümüzdeki pazartesi günü bayram. Bayramdan önce bu ikramiyeler yatırılıyor. İşçi emeklileri 27-28 Nisan'da ikramiyelerini çekebilecek. Burada maaş gününe göre paralar hesaplarda olacak.