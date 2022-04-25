Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7’lik toplu sözleşme zamların...

Faruk Erdem'in canı yayında anlattıklarından öne çıkanlar:

"Zam konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları var ve bunlar oldukça önemli. Burada bir refah payından bahsetti. Biz de bunu bekliyorduk. Ocak ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar değerlendirileceğini ifade etmişti. Emeklinin, memurun ve işçinin alım gücünün artırılması, enflasyona karşı ezdirilmemesi için bir refah payı daha düşünülüyor.