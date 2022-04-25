HaberlerGaleriEmekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamların...
Emekliye ek zam, refah payı artışı! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzü gülecek! Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamların...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından rakamlar güncelleniyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar yapıldı. Ancak Temmuz ayında birçok kapsamda çalışmanın devreye alınması bekleniyor. Diğer yandan emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri de belli oldu. Peki ikramiyeler hangi gün yatacak? Ek zam nasıl olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekliye ne kadar zam yapılacak?