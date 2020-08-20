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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ'den 9 ilde toplam 400 konut uygun fiyattan satışa sunuldu. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı. Peki, TOKİ konutları için başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar, nasıl yapılacak? İşte il il TOKİ konut fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 12:09
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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ'den kurasız kira öder gibi taksitle ev sahibi olma müjdesi geldi. 2020 ev kampanyasını duyuran TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan 9 ilde toplam 400 konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Konutların fiyatları ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konutları için başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar, nasıl yapılacak? İşte il il TOKİ konut fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.