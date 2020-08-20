TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ'den kurasız kira öder gibi taksitle ev sahibi olma müjdesi geldi. 2020 ev kampanyasını duyuran TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan 9 ilde toplam 400 konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Konutların fiyatları ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konutları için başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar, nasıl yapılacak? İşte il il TOKİ konut fiyatları...