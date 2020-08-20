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TOKİ'den dev kampanya! Kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut fiyatları
TOKİ'den 9 ilde toplam 400 konut uygun fiyattan satışa sunuldu. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı. Peki, TOKİ konutları için başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar, nasıl yapılacak? İşte il il TOKİ konut fiyatları...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 12:09
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