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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sorulan soru üzerine Bakan Koca, sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Koronavirüs sürecinde gösterdikleri mücadele sonrasında, sağlık çalışanlarının ek ödeme alacağı açıklandı. Ödemelerin ne zaman ve ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 21:07
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
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- 10
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?