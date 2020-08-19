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Haberler Galeri Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sorulan soru üzerine Bakan Koca, sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Koronavirüs sürecinde gösterdikleri mücadele sonrasında, sağlık çalışanlarının ek ödeme alacağı açıklandı. Ödemelerin ne zaman ve ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 21:07
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce sağlık çalışan pandemi döneminde olağanüstü mücadele veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına ek ödeme sağlanacağını duyurdu. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık Bakanı Koca, ''Aile hekimlerimize de 1 Ağustos'tan itibaren ek ödeme yapılacak.'' dedi.

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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

COVID-19 ile ilgili hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları için bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum.

Diğer alanlarla çalışan sağlık çalışanlarımız için ise Ocak ayı baz alınarak bir planlama yapılıyor.

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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

"OKULLARIN 21 EYLÜL'DE AÇILMASINDAN YANAYIZ"

Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte özellikle eğitimle ilgilenen Halk Sağlığı ekibi Bilim Kurulu ile iletişim halinde. 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur muhtemelen. Önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığımızla netleştirerek açıklaması yapılmış olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. Genel anlamda 21'inde eğitiminde temelde başlamanın esas, ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle bir noktaya gelinmiş olur. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi karma yöntemler de olabilir. Ama biz 21'inde başlaması şeklinde bir yaklaşımı benimsiyoruz.

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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman, ne kadar?

SMA hastalarımızla ilgili sayın Bakanımız da açıklama yaptı. İlaca, erişime hiçbir sorun yaşanmayacak. Dünyada tip 1, tip 2, tip 3'ü bu kadar yaygın, vatandaşından ücret almayan nadir bir ülke olduğumuzu söylemek istiyorum. Son dönem ruhsatlandırılan, oral yolla alınan benzer ilacın daha geliştiğini, ruhsat aldığını bununla ilgili ayrıca hem Maliye hem SGK hem de bizler devrede olduğumuzu, bu ilaca da erişimi kolaylaştırmak noktasında Bilim Kurulumuz uygun görürse onun da önünü açma noktasında olacağız..