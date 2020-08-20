20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

Son dakika... ÖTV indirimi olacak mı? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlar için ÖTV indiriminin olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar ikinci el fiyatlarındaki yükselişin pandemi döneminde sıfır araçların piyasaya sürülmemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bir yandan da araçlara ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 13:29
  • 1
  • 13
Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

Son dakika haberi... ÖTV indiri mi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle ikinci el araçlar satışları artmış ve fiyatlar sert yükselmişti. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araçlarda fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Bu nedenle ÖTV indiriminin olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşar ÖTV indirimi gelecek mi, sorusuna yanıt arıyor. ÖTV indirimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 13
Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

  • 4
  • 13
Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor. Konu ile son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

  • 5
  • 13
Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

İKİNCİ EL ARAÇLARA DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.