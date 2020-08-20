Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

Son dakika... ÖTV indirimi olacak mı? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlar için ÖTV indiriminin olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar ikinci el fiyatlarındaki yükselişin pandemi döneminde sıfır araçların piyasaya sürülmemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bir yandan da araçlara ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç için ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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