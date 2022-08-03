TOKİ'den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projeyle, salgında daralan konut arzı artarken, fahiş kira fiyatları da gerileyecek. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Sabah Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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