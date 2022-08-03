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Haberler Galeri TOKİ'den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

TOKİ'den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projeyle, salgında daralan konut arzı artarken, fahiş kira fiyatları da gerileyecek. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:56
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TOKİ’den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklayacağı proje kapsamında, vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.

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TOKİ’den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorununu devlet sübvanse edecek.

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TOKİ’den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

YENİ EVLİLER İÇİN KOTA
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere ayrı kota oluşturulmuştu.

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TOKİ’den dar gelirliye ucuz konut | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.