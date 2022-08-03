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Haberler Galeri Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki gelişmeler, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıta yapılan indirim sonrası fiyat listesi güncellenmişti. Peki, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:35
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Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Dünya genelinde petrol talebine ilişkin endişeler sonrasında petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Brent petrol fiyatında yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 100 doların altına düşen brent petrolde son durum merak edilirken, gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin, motorin ve LPG grubunda fiyat değişikliği yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

3 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.25 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

3 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.61 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

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Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

3 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.34 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL