Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki gelişmeler, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıta yapılan indirim sonrası fiyat listesi güncellenmişti. Peki, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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