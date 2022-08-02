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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Çalışan annelere doğum yaptıktan sonra bazı destekler sağlanıyor. Yarım gün desteğinden birçok vatandaşın haberi bulunmuyor. Kadınların iş hayatında devam ederek çocuğunu büyütebilmesine olanak sağlayan uygulama 2016 yılında devreye alındı. Yarım gün çalışarak en az 11 bin 971 TL hak kazanılabiliyor. Sunulan imkandan yararlanmak için başvuru detayları merak ediliyor. Peki, doğum yardımından kimler yararlanabilir? Yarım ödemesi ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 22:38
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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

Çalışan annelere destek sağlayan birçok proje bulunuyor. Doğum yaptıktan sonra kadınların iş hayatından kopmamalarını sağlamak amacıyla destek ödemesi yapılıyor. Doğum izni, süt izni gibi kolaylıkların yanında 'Yarım Çalışma Ödeneği' de sağlanıyor. Bu uygulama hem kadının çocuğuyla daha çok ilgilenmesini hem de gelir kaybının en aza inmesini sağlıyor. Yarım ödemesi için detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

Çalışan yeni annelerin yükü ağırlaşıyor. Bir yandan çocuğun bakım telaşı, diğer yandan işyerindeki işlerin devamlılığı hedefleniyor. Sosyal güvenlik sistemimiz de bu durum nedeniyle kadınların iş hayatındaki yükünü azaltmak için ayrıcalıklar sağlıyor.

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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

Doğum izni, süt izni gibi kolaylıkların yanında 'Yarım Çalışma Ödeneği' de sağlanıyor. Bu uygulama hem kadının çocuğuyla daha çok ilgilenmesini hem de gelir kaybının en aza inmesini sağlıyor. 2016 yılından bugüne kadar devam eden uygulama kapsamında binlerce kadına ödeme yapıldı.

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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

EN AZ 600 GÜN PRİM GEREKİYOR

İşkur'un sitesinde yer alan bilgiye göre; Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.

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Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

MİKTAR NASIL HESAPLANIYOR?

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği'nin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar oluyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni asgari ücretin brüt tutarı 6 bin 471 lira.