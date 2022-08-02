Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...

EN AZ 600 GÜN PRİM GEREKİYOR

İşkur'un sitesinde yer alan bilgiye göre; Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.



