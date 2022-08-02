HaberlerGaleriBaşvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...
Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Çalışan annelere doğum yaptıktan sonra bazı destekler sağlanıyor. Yarım gün desteğinden birçok vatandaşın haberi bulunmuyor. Kadınların iş hayatında devam ederek çocuğunu büyütebilmesine olanak sağlayan uygulama 2016 yılında devreye alındı. Yarım gün çalışarak en az 11 bin 971 TL hak kazanılabiliyor. Sunulan imkandan yararlanmak için başvuru detayları merak ediliyor. Peki, doğum yardımından kimler yararlanabilir? Yarım ödemesi ne kadar?