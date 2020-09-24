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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

Son dakika... TOKİ tarafından birçok ilde açık artırma yöntemi ile 176 konut ve 155 iş yeri satışa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çekilişsiz ve kurasız kampanya sunan TOKİ, konut ve iş yeri için başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:15
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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

Son dakika... TOKİ çekilişsiz kurasız konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ve 155 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu. Konutlar ve iş yerleri için başvuruların hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, konutlar için 13 Ekim, iş yerleri için 14 Ekim saat 11.00'de açık artırma yapılacak.

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

İdarenin satışa sunacağı 176 konut ve 155 iş yeri için Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU HANGİ İLLERE?

Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas'ta konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle satışa sunulacak.

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

TOKİ AÇIK İŞ YERİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERE?

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa çıkarılan iş yerleri ise yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek.