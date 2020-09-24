TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev kampanyası! 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde?

Son dakika... TOKİ tarafından birçok ilde açık artırma yöntemi ile 176 konut ve 155 iş yeri satışa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çekilişsiz ve kurasız kampanya sunan TOKİ, konut ve iş yeri için başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, 2020 TOKİ konut ve iş yeri başvurusu ne zaman, hangi illerde? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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