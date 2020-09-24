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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Araba alma veya değiştirme hayali kuran binlerce vatandaş, uygun fiyatlı araç arayışını sürdürüyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oldu. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ilan sitelerinde SUV araçlara talep arttı. İşte fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 16:24
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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Otomobil piyasasının ne zaman düşüşe geçeceği pandemi döneminin en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor. Yaşanan sert dalgalanmalar sürerken, uzmanlar araba alacakları uyarıyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında güncel fiyat listesinin alacağı hal merak ediliyor. Dev firmaların sıfır araç talebine yetişmekte zorlandığı dönemde, ikinci elin fiyatları yükselişini sürdürüyor. İlan sitelerinde SUV araç talebi sürüyor. İşte, fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira

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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 80- 120 bin lira

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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-120 bin lira

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Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira