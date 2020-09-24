Fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-120 bin aralığında...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Araba alma veya değiştirme hayali kuran binlerce vatandaş, uygun fiyatlı araç arayışını sürdürüyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oldu. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ilan sitelerinde SUV araçlara talep arttı. İşte fiyatta sabit kalan en ucuz SUV araçlar...