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Haberler Galeri Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca kişiye müjdeli haberler gelmeye başladı. Enflasyon rakamları ile birlikte 2021 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,4, memura ve diğer ödemelere yüzde 4.4 zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden yeni maaşları merak etmeye başladılar. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:29
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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın yeni maaşları belli oluyor. . Enflasyon rakamları ile birlikte yeni maaşların ipuçları gelmeye başladı. Memur, memur emeklisi, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı, engelli maaşı gibi birçok ödemelerde de artış olacak. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.