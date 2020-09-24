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Milyonların maaşına zam müjdesi! 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, memur maaşları ne kadar artacak?
Milyonlarca kişiye müjdeli haberler gelmeye başladı. Enflasyon rakamları ile birlikte 2021 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,4, memura ve diğer ödemelere yüzde 4.4 zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden yeni maaşları merak etmeye başladılar. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:16Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:29