TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu konutlar için başvurular devam ediyor. Açık satış yöntemi ile birçok ilde satışa sunulan konutlar için başvuru yapacak vatandaşlar uygun ev fiyatlarını araştırıyor. Başvuru yapacak vatandaşların, başvurulan projenin bulunuldu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. İşte TOKİ satış yapılan iller ve ev fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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