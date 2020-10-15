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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu konutlar için başvurular devam ediyor. Açık satış yöntemi ile birçok ilde satışa sunulan konutlar için başvuru yapacak vatandaşlar uygun ev fiyatlarını araştırıyor. Başvuru yapacak vatandaşların, başvurulan projenin bulunuldu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. İşte TOKİ satış yapılan iller ve ev fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 13:32
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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

TOKİ tarafından her yıl dar gelirli aileler için kampanyalar sunuluyor. Açık satış yöntemiyle kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için başvurular devam ediyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Uygun fiyatlı konutlar istenildiğine taksit imkanı sunuluyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

Birçok ilde açık satış yöntemiyle satışa sunulan evler sahiplerini bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun ev 131.603 TL'ye satılırken, en pahalı konut ise 260. 807 TL olarak dikkat çekiyor.

İşte o iller ve fiyatlar:

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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

AMASYA HAMAMÖZÜ

131 bin 603 lira

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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

ANKARA MAMAK

260 bin 807 lira

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TOKİ'den alt gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı evler satışta! İşte satış yapılan iller ve ev fiyatları

DENİZLİ ÇARDAK

157 bin 466 lira