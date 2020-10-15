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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken, asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Yeni yıla kısa bir süre kala zam görüşmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:53Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 13:00