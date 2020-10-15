Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zam görüşmeleri için geri sayım başladı. 2021'de yeni maaşların ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam detayları da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...