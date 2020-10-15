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Haberler Galeri Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken, asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Yeni yıla kısa bir süre kala zam görüşmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 13:00
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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zam görüşmeleri için geri sayım başladı. 2021'de yeni maaşların ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam detayları da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

2021 Asgari ücret miktarı zam oranı merakla bekleniyor. Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.

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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

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Asgari ücrete 397 TL ek zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.