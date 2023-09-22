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Haberler Galeri TOKİ'den 972.962,82 TL'ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

TOKİ'den 972.962,82 TL'ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için harika bir fırsat kapısı aralanıyor. Sadece 4.054 TL gibi hesaplı taksitlerle, hayalini kurduğunuz ev sizin olabilir. 96 dairenin 10 tanesi satışa sunuldu. Bu uygun fiyatlı konutlar, ev sahibi olma hedefi kuranlar için uygun bir alternatif sunuyor. İşte kura ve ödeme detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 22:57
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TOKİ’den 972.962,82 TL’ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için harika bir fırsat kapısı aralanıyor. Sadece 4.054 TL gibi hesaplı taksitlerle, hayalini kurduğunuz ev sizin olabilir. 96 dairenin 10 tanesi satışa sunuldu. Bu uygun fiyatlı konutlar, ev sahibi olma hedefi kuranlar için uygun bir alternatif sunuyor. İşte kura ve ödeme detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 972.962,82 TL’ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Erzurum Aşkale Kandilli 96 Konut Projesinde, kuralı satışa sunulan 10 adet konuta satışa sunulan konut sayısından az başvuru alındığından, bu projede kura çekilişi yapılmayacaktır. Hepsi konut alma hakkı elde eden başvuru sahiplerinin konutları, başvuru sırası önceliğine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale/Erzurum Şubesinde seçim yaptırılarak belirlenecektir.

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TOKİ’den 972.962,82 TL’ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Buna göre, konut satın alma başvurusu yaparak hak sahibi olan bütün katılımcılar, İdaremiz web sayfasında ilan edilen "Konut Seçimi ve Satış Sözleşmesi İmzalama Programı" doğrultusunda, konutunu belirledikten sonra, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale / Erzurum Şubesinde 25 – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında, seçtikleri konutla ilgili peşinatı ve konut bedelinin KDV bedelini yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

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TOKİ’den 972.962,82 TL’ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Ekim 2023 - 13 Ekim 2023(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

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TOKİ’den 972.962,82 TL’ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 10 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.