TOKİ'den 972.962,82 TL'ye konut! 2.000 lira nakiti olan başvursun! %25 peşinat, 180 ay vade ile 3+1 anahtar teslim daire!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için harika bir fırsat kapısı aralanıyor. Sadece 4.054 TL gibi hesaplı taksitlerle, hayalini kurduğunuz ev sizin olabilir. 96 dairenin 10 tanesi satışa sunuldu. Bu uygun fiyatlı konutlar, ev sahibi olma hedefi kuranlar için uygun bir alternatif sunuyor. İşte kura ve ödeme detayları...