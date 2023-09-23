Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

4A İLE 4B EŞİTLENECEK



Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.