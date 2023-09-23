HaberlerGaleriKüçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak
Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SGK'lılarla eşitlenecek. Düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.