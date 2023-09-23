23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SGK'lılarla eşitlenecek. Düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.09.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 06:35
  • 1
  • 23
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıklarken, düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak.

  • 3
  • 23
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

4A İLE 4B EŞİTLENECEK

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

  • 4
  • 23
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor.

  • 5
  • 23
Küçük esnaf ve tüccara erken emeklilik! Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor | Emekli aylığı yüzde 20 artacak

Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.