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Haberler Galeri Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...

Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...

Emeklilik hakkı kazanmak için gün, prim ve yıl şartlarını tamamlamak önemlidir, ancak hizmet dökümünüzde yer alan bazı harf notasyonları da emekliliğinizi etkileyebilir. Özellikle "S," "Ş," ve "K" gibi harf notasyonları, emeklilik başvurunuzun iptal edilmesine veya ertelenmesine neden olabilir. İşte emekliliğinizden edecek o harfler ve anlamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 19:45
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Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşecek! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK’ya koşun! 1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler...

Emeklilik başvurularınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Özellikle Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıç tarihini bu tarihlere çekenler, emeklilik başvurularında "S," "Ş," ve "K" gibi harf notasyonlarına dikkat etmelidirler. Bu harf notasyonları, emeklilik hakkınızı askıya alabilir veya ertelenebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşecek! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK’ya koşun! 1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler...

Herkesin hayali emeklilik. Ülkemizde emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak gerekiyor. Çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilmek ise 'sahte sigortalılığa' giriyor. Bu sigorta süreleri tespit edildiğinde iptal ediliyor.

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Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşecek! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK’ya koşun! 1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler...

Ödenen primlerini iade alamayan kişiden, sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen sağlık giderleri de geri isteniyor. Eğer emekli olunmuşsa emeklilik de iptal olduğu gibi, kişiye ödenmiş aylıklar da faiziyle geri alınıyor. Ayrıca suç duyurusunda da bulunuluyor.

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Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşecek! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK’ya koşun! 1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler...

HANGİ HARFLER KRİTİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

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Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşecek! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK’ya koşun! 1989-1993-1998-2022 sigorta girişliler...

Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek.