Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...

Emeklilik hakkı kazanmak için gün, prim ve yıl şartlarını tamamlamak önemlidir, ancak hizmet dökümünüzde yer alan bazı harf notasyonları da emekliliğinizi etkileyebilir. Özellikle "S," "Ş," ve "K" gibi harf notasyonları, emeklilik başvurunuzun iptal edilmesine veya ertelenmesine neden olabilir. İşte emekliliğinizden edecek o harfler ve anlamları...