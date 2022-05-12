SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Eşi ya da babası hayatını kaybetmiş olan kadınlara çift alma imkanı tanınıyor. Kadının çalışması veya emeklilik maaşı alması bu durumu etklemiyor. Yasalara göre hem babadan hem de eş durumundan maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor. Başvuru şartları sağlanması ve kurum tarafından onaylanması durumunda ödemeler hesaplara yatıyor. Peki, çift maaş almak mümkün mü? Kimler 3 maaş alabilir?