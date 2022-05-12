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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Eşi ya da babası hayatını kaybetmiş olan kadınlara çift alma imkanı tanınıyor. Kadının çalışması veya emeklilik maaşı alması bu durumu etklemiyor. Yasalara göre hem babadan hem de eş durumundan maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor. Başvuru şartları sağlanması ve kurum tarafından onaylanması durumunda ödemeler hesaplara yatıyor. Peki, çift maaş almak mümkün mü? Kimler 3 maaş alabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 21:16
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SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK’dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belirli şartların sağlanması halinde maaş alma imkanı sağlanıyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın maaş alabiliyor. Burada aranan en önemli kriter ise ölüm maaşından yararlanmak isteyen kişini evli olup olmadığı yer alıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş alma durumuna etki etmiyor. Ülkemizde emekli olduktan sonra çalışmanın önünde engel bulunmadığı için bir kişi eşi üzerinden maaş alırken, hem emekli hem de çalışıyorsa üç maaş birden alabiliyor.

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SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK’dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.

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SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK’dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor.

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SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK’dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde engel bulunmadığı için bir kişi eşinden maaş alırken hem emekli hem de çalışıyorsa üç maaş birden alabiliyor.

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SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK’dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...

KURUMLARA BAKILIYOR

Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı.