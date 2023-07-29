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Haberler Galeri SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK yapılandırma ödemeleri için son hafta önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yapılandırma ödemelerinin ilk ve ikinci taksit tutarlarının ödenmesi gereken son hafta, büyük bir önem taşıyor. SGK yapılandırma ödemeleri 2023 için belirli tarihlerde gerçekleşecek. Peki 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:21
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SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK yapılandırma ödemeleri için son hafta önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yapılandırma ödemelerinin ilk ve ikinci taksit tutarlarının ödenmesi gereken son hafta, büyük bir önem taşıyor. SGK yapılandırma ödemeleri 2023 için belirli tarihlerde gerçekleşecek. Peki 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında sona erdi. Başvurular SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinden ve e-Devlet üzerinden de gerçekleştirildi. Yapılandırma kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar son ödeme tarihini merak ediyor.

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SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ

SGK yaptığı duyuruyla prim borcu yapılandırma son ödeme tarihini paylaştı.

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SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

Buna göre yapılandırılan SGK prim borcunun peşin veya ilk ve ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz.

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SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.