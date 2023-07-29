SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK yapılandırma ödemeleri için son hafta önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yapılandırma ödemelerinin ilk ve ikinci taksit tutarlarının ödenmesi gereken son hafta, büyük bir önem taşıyor. SGK yapılandırma ödemeleri 2023 için belirli tarihlerde gerçekleşecek. Peki 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?