2027 bütçesinden asgari ücret ipucu geldi! İşte masadaki yeni maaş senaryoları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından detayları açıklanan 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yeni asgari ücret artışına ilişkin ilk önemli sinyal oldu. Bütçede asgari ücretlilere yönelik vergi istisnası desteği yüzde 33.7 oranında artırılarak 1 trilyon 460 milyar liraya çıkarıldı. Bu artış, aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde beklentileri şekillendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027 yılı bütçesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede asgari ücret ile ilgili de çok önemli bir bilgi yer aldı. Asgari ücret için ayrılan vergi istisnası desteği miktarı artırıldı.

Peki bu ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları köşesine taşıdı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon özellikle geçim endeksi, işçi maliyeti ve enflasyon gibi verilere göre bir artış belirliyor. Bakılan en önemli verilerin başında enflasyon geliyor.

Bütçedeki asgari ücret desteği nedir? Bilindiği gibi bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Yani çalışanlar eğer asgari ücret alıyorlar ise hiç damga ve gelir vergisi ödemiyorlar. Diğer çalışanların da maaşlarındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Alınmayan bu vergi için bütçeye bir kaynak konularak ödemeler buradan karşılanıyor.