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Haberler Galeri TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'nin ardından dar ve alt gelirli aileler için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 12 adet konutun satışı için detaylar netleşti. %25 peşinat ve 4.368,16, 4.413,04, 4.472,86 TL'lik taksit imkanlarıyla sunulan konutların başvuru tarihleri netleşti. İşte TOKİ uygun fiyatlı 1+1 konut satışına ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 10:58
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TOKİ’den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

TOKİ o ilde 12 adet 1+1 daireyi satışa sundu. 54, 55, 78 m2 büyüklüğündeki dairelerin başvuruları haziran ayı içerisinde gerçekleştirilirken kura çekimi ise temmuz ayında yapılacak. Alt gelir grubuna yönelik TOKİ tarafından başlatılan projede aynı zamanda 180 ay vade imkanı bulunuyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

TOKİ 1+1 KONUT SATIŞI

TOKİ Bartın ili Merkez ilçesi Dallıca Köyü 424 adet konut projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 12 adet 1+1 konut satışa sunuldu. Başvuruları 19 ila 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. İşte detayları...

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TOKİ’den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

Başvuru tarihleri: 19 Haziran 2023 - 23 Haziran 2023

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Kura Tarihi: 07 Temmuz 2023

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TOKİ’den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17 Temmuz 2023 - 21 Temmuz 2023 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 31 Temmuz 2023 - 02 Ağustos 2023 arasında (Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

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TOKİ’den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!

BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.