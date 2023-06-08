08 Haziran 2023, Perşembe
TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!
TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'nin ardından dar ve alt gelirli aileler için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 12 adet konutun satışı için detaylar netleşti. %25 peşinat ve 4.368,16, 4.413,04, 4.472,86 TL'lik taksit imkanlarıyla sunulan konutların başvuru tarihleri netleşti. İşte TOKİ uygun fiyatlı 1+1 konut satışına ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 10:58
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