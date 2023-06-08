08 Haziran 2023, Perşembe
Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü maaş ve ikramiyelere çevrildi. Bayram tatilli 9 güne çıkarılırken, maaş takvimi de araştırılmaya başlandı. 24 Haziran'da başlayacak olan tatilin öncesinde vatandaşlar "Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:06
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