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Haberler Galeri Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü maaş ve ikramiyelere çevrildi. Bayram tatilli 9 güne çıkarılırken, maaş takvimi de araştırılmaya başlandı. 24 Haziran'da başlayacak olan tatilin öncesinde vatandaşlar "Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:06
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Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur’luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü maaş ve ikramiyelere çevrildi. Bayram tatilli 9 güne çıkarılırken, maaş takvimi de araştırılmaya başlandı. 24 Haziran'da başlayacak olan tatilin öncesinde vatandaşlar "Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur’luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvimi öne çekti.

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Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur’luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor.

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Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur’luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor.

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Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur’luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?

Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.